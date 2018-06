Die USA ziehen sich aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zurück. Sie nennen dieses Gremium israelfeindlich und einen schlechten Verteidiger der Menschenrechte: In diesem Jahr gab es bereits fünf Resolutionen gegen Israel - mehr Verurteilungen als Syrien, Iran und Nordkorea in diesem Jahr zusammen bekommen haben. Tyson Barker, stellvertretender Direktor des Aspen Instituts, sieht den Grund für den Ausstieg aber auch in einer engen familiären Verbindung der Familie Trump zu Israel.