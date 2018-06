- BAMF-Affäre: Plädoyer für einen U-Ausschuss

Die FDP will mit einem Untersuchungsausschuss die Arbeitsweise der Flüchtlingsbehörde BAMF und das "Krisenmanagement der Bundesregierung" beleuchten. Sie will aufklären lassen, warum in der Bremer Außenstelle etliche Asylbescheide ohne rechtliche Grundlage ausgestellt wurden. Die Linke lehnt das ab - zu einem späteren Zeitpunkt sei ein solches Gremium aber nicht augeschlossen, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch im Inforadio. Denn Aufklärung sei dringend nötig.