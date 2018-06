US-Zölle: EU will vor WTO klagen

Die Europäische Union will noch vor dem Wochenende die USA vor der Welthandelsorganisation WTO verklagen. Das hat EU-Handelskommissarin Malmström in Brüssel angekündigt. Sie sieht in den Sonderzöllen der USA auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus Europa einen Verstoß gegen die Grundsätze der WTO. Droht der Handelsstreit endgültig zu eskalieren? Darüber sprechen wir mit Brüssel-Korrespondent Samuel Jackisch.