imago/photothek Bild: imago/photothek

- "Mit Grenell muss man Klartext reden"

Nicht mal einen Monat ist Richard Grenell US-Botschafter in Deutschland, und schon jetzt schlagen die Wogen der Empörung hoch über seine Interview-Einmischungen, die selbst Konservative als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands verurteilen. In seinem Zwischenruf befürchtet Daniel Pokraka (ARD-Hauptstadtstudio), die Antwort auf solche Provokationen müssten schärfer ausfallen - sonst gehen sie weiter, denn: "Genau dafür hat Trump ihn schließlich nach Deutschland geschickt."