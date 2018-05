Weil in 66 deutschen Städten die Grenzwerte für Stickoxide in der Luft immer noch gerissen werden, verklagt die EU-Kommission Deutschland. Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung reichen Brüssel nicht aus. An Hamburg liegt es nicht: Die Hansestadt hat ein umfangreiches Paket beschlossen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) fühlt sich nun bestätigt: "In Hamburg wird es schon bald bessere Luft geben." Jetzt müsse auch die Automobilindustrie aktiv werden.