Mi 09.05.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Pro und Contra: Funktioniert das Neutralitätsgesetz?

Die Berliner Schulverwaltung darf einer Lehrerin mit Kopftuch das Unterrichten in der Grundschule verbieten - unter Berufung auf das Berliner Neutralitätsgesetz. Werden muslimische Lehrerinnen dadurch diskriminiert, wie die Klägerin meinte? Oder werden Schüler vor religiöser Beeinflussung geschützt? In der Inforadio-Redaktion finden sich Unterstützer für beide Positionen. Vera Kröning-Menzel meint: Gut so, das Neutralitätsgesetz passt zu Berlin. Heide Oestreich sieht das anders.



Das Berliner Arbeitsgericht hat die Klage einer muslimischen Lehrerin abgewiesen, die an einer Grundschule der Hauptstadt mit Kopftuch unterrichten wollte. Mit der Entscheidung

bestätigte das Gericht am Mittwoch überraschend klar das Berliner Neutralitätsgesetz. Das Gesetz sei nicht verfassungswidrig, die Klage unbegründet, sagte Richter Arne Boyer. Eine Berufung ist möglich.



Das Berliner Neutralitätsgesetz untersagt das Tragen von religiös geprägten Kleidungsstücken im öffentlichen Dienst. Die junge Frau hatte vor der Einstellung bejaht, dass sie das Gesetz kenne. Die Lehrerin war einen Tag an einer Grundschule und wurde dann wegen ihres Kopftuchs einem Oberstufenzentrum mit älteren Schülern zugewiesen, wo das Kopftuch erlaubt ist. Sie ist derzeit in Elternzeit. Hören Sie oben im Audio ein Pro und Contra zum Urteil im Kopftuchstreit.