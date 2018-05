dpa/Kay Nietfeld Bild: dpa/Kay Nietfeld

- Kriminalität: Fakten - statt Gefühle!

Deutschland sei sicherer geworden, schätzt Horst Seehofer als Bundesinnenminister die Lage ein. Zum Beweis präsentierte er am Dienstag die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres. Die Zahl der Straftaten ist im Vergleich zu 2016 deutlich gesunken. Trotzdem sei das Gefühl der Bevölkerung ein anderes, gab der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Holger Stahlknecht aus Sachsen-Anhalt, zu bedenken. Die Politik hat maßgeblichen Anteil am Gefühl der Unsicherheit - meint Andrea Müller aus dem ARD-Hauptstadtstudio in ihrem Zwischenruf.