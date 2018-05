dpa Bild: dpa

- Kein Literaturnobelpreis 2018

Eine Institution zerlegt sich selbst und will sich nun ganz neu aufstellen: Die Rede ist von der Schwedischen Akademie, die sich nach einem Skandal ohnegleichen eine Auszeit nehmen will und dieses Jahr keinen Literaturnobelpreis verleihen wird. 2019 will die Jury dafür dann gleich zwei Preisträger küren. ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski meint in ihrem Zwischenruf: Die Denkpause war überfällig.