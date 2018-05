dpa Bild: dpa

Do 03.05.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Großeinsatz der Polizei in Ellwangen

Ellwangen hat es zu bundesweiter Berühmtheit gebracht: In der Kleinstadt auf halben Weg zwischen Stuttgart und Nürnberg hat es heute früh einen riesigen Polizeieinsatz in einem Asylbewerberheim gegeben. 24 Flüchtlinge wurden festgenommen - nachdem es den Beamten vor drei Tagen nicht gelungen war, einen Mann aus Togo mitzunehmen, der abgeschoben werden sollte. Andere Asylbewerber hatten das mit Gewalt verhindert. Jetzt aber konnte die Polizei den 23jährigen mitnehmen und will ihn nach Italien abschieben. Die beiden Polizeieinsätze sorgen für viele Diskussionen - hören Sie dazu den Zwischenruf von Reinhard Nürnberg aus Stuttgart