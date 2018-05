Als erste Stadt in Deutschland hat die Hansestadt Hamburg am Mittwoch ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge verhängt. Es soll ab Donnerstag nächster Woche gelten. Unser Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer ist von der Entscheidung nicht überrascht. In seinem Zwischenruf wirft er der Regierung jedoch vor, die Städte bei diesem Thema im Regen stehen zu lassen.