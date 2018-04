dpa Bild: dpa

Di 24.04.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Kleiderkauf fünf Jahre nach Rana Plaza

Vor fünf Jahren wurden beim Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch mehrere tausend Menschen getötet und verletzt. Baumängel, fehlende Sicherheitsstandards und Korruption hatten zu dem Unglück geführt. Die schlechten Arbeitsbedingungen in der Textilbranche vor Ort waren plötzlich in aller Munde. Die Öffentlichkeit war empört. Was ist dieser Empörung gefolgt? Kaufen deutsche Verbraucher heute anders ein? Können sie das überhaupt? Ein Kommentar von Anja Dobrodinsky.