Nun will Deutschland also 10.000 Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Nordafrika aufnehmen – im Rahmen des EU-Umsiedlungsprogrammes. So hat es der EU-Flüchtlingskommissar Dimitri Avramopoulos verkündet. "Hier geht es um humanitäre Hilfe, nicht um Migration. Für jeden schutzbedürftigen Menschen bekommt Deutschland 50.000 Euro. Betroffen sind Menschen aus Libyen, Äthiopien und Jordanien", erklärt unser Brüssel-Korrespondent Samuel Jackisch. Dabei kommen nur Menschen, die bereits Familienangehörige in Deutschland haben.