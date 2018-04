- Menschlichkeit steht weit über der Kunstfreiheit

Bisher hatte der Echo einen guten Ruf in der Musikbranche. Doch seit der Verleihung des Preises an die Rapper Kollegah und Farid Bang hat sich das geändert. Inzwischen gehen immer mehr Musiker auf Distanz, jetzt auch Marius Müller-Westernhagen, der seine stolze Sammlung von sieben Echos komplett zurückgibt. Im Prinzip findet das unsere Kulturredakteurin Maria Ossowski richtig. Aber ihrer Meinung nach steckt ein anderes Problem dahinter.

Das Problem ist ein anderes und nicht mit Empörung oder operativer Hektik zu lösen. Zehntausende von Kindern und Jugendlichen tanzen und singen zu den Songs von Kollegah und Co. Sie kennen den Text von 0815 auswendig. Cool seien die Rapper und krass gut, echte Maschinen, so die Schüler in der Klasse eines Schweizer Lehrers. Dieser Lehrer hat daraufhin nichts verurteilt, sich nicht empört. Er hat seine Schüler gefragt, ob sie Auschwitz kennen und wissen, was damals geschehen ist. Schweigen. Dann hat er einige Passagen aus Primo Levi's Auschwitzerinnerungen vorgelesen. Stille. Er hat ihnen Fotos gezeigt von einem verhungerten KZ-Opfer und einem Bodybuilder. Was wohl der Unterschied sei? Und ganz langsam begannen die Schüler zu verstehen. Der Bodybuilder quält sich für seinen Körper. Der Auschwitzinsasse wurde gequält. "Ey,“ rief eine Schülerin, "die Rapper haben ja null Mitleid. Die sind ja krank“.



Diese kleine Episode zeigt, wie sich ein empathischer Lehrer fortbewegt vom starren Curriculum hin zu den Gefühlen seiner Schüler. Kinder und Jugendliche provozieren gern, ihre Peergroups stehen auf vermeintlich starke Vorbilder. Sie orientieren sich an Rappern. Mitgefühl und Moral lernen sie nicht über verordnete KZ-Besuche oder aufgezwungene Lektüre zum Dritten Reich. Moral und Empathie, wenn schon im Elternhaus nicht geformt, können Lehrer nur vermitteln dank authentischer Geschichten und mit bildhaften Appellen an die Gefühle ihrer Schüler. Über ein ehrlich empfundenes Mitgefühl entwickeln sich Anstand und Sitte von allein. Dies ist die einzige Basis, die Gangsterrappern das Geschäft ruiniert. Und ohne Geschäft kein Preis der Musikindustrie.