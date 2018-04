PA Wire/dpa Bild: PA Wire/dpa

Do 05.04.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- "Wir müssen unsere Online-Eitelkeit überwinden"

Die Aufregung ist groß: Statt wie bisher bekannt 50 Millionen User sollen nun bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzer weltweit vom Datenmissbrauch des Unternehmens betroffen sein. Die deutsche Justizministerin ruft nach Sanktionen auf europäischer Ebene, die EU verweist auf die neue europäische Datenschutzgrundordnung, die bald in Kraft treten soll. Ralph Sina, unser Korrespondent in Brüssel, sieht aber vielmehr uns selbst, die Bürger, in der Bringschuld.