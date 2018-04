- "Gegen Bequemlichkeit hilft auch keine Zuckersteuer"

Unternehmen wie Coca-Cola sind mitverantwortlich dafür, dass immer mehr Menschen fettleibig sind und Diabetes kriegen. Das sagt die Verbraucherorganisation Foodwatch und fordert von der Bundesregierung eine Sondersteuer auf überzuckerte Getränke, wie die Briten sie jetzt einführen. Marie Asmussen kommentiert.



Der Weltmarktführer für Zuckergetränke nehme mit millionenschweren Marketingkampagnen im Internet und im Fernsehen bewusst Kinder und Jugendliche als Zielgruppe ins Visier, sagte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker am Mittwoch in Berlin. Damit verstoße der Konzern gegen seine Selbstverpflichtung, keine Werbung an Kinder unter zwölf Jahren zu richten.



Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Seit Jahren würden sämtliche klassische Limonaden auch in zuckerfreien Varianten angeboten, erklärte Patrick Kammerer von der Geschäftsführung von Coca-Cola Deutschland. Zugleich befürwortet der Konzern eine Ampelkennzeichnung der Inhaltsstoffe auch seiner Getränke. Unterstützung erhält er dabei von Grünen-Chef Robert Habeck, der sich am Mittwoch gegen eine Zuckersteuer, aber für eine "Ernährungsampel" aussprach, "damit Verbraucher mehr Durchsicht haben, was drin ist an Dickmachern in ihren Produkten".