- Bin Salman spricht Israel eigenes Land zu

Israel ist ein Land, das hin- und her gerissen ist zwischen Normalität und Ausnahmezustand, zwischen Konsum und Krieg, zwischen der Sehnsucht nach Frieden und dem Bedürfnis nach Sicherheit - so zumindest beschreibt es Richard C. Schneider in seinem gerade erschienenen Buch "Alltag im Ausnahme-Zustand". Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Nahen Osten, war über zehn Jahren lang als Chefkorrespondent und als Studioleiter der ARD in Tel Aviv tätig und verantwortlich für die Fernsehberichterstattung aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Über seinen Blick auf Israel sprach Gabriele Heuser mit dem Journalisten und Buchautor.