- Höchste Zeit für neue Traditionen!

Der "Traditionserlass" ist eine Bundeswehr-Dienstvorschrift, die für alle deutschen Soldaten regelt, wie sie mit der Vergangenheit umgehen sollen, welches Verständnis gilt von Tradition und deren Pflege. Nach mehreren Skandalen um Rechtsextremismus im Heer hat Verteidigungsministerin von der Leyen den alten von 1982 durch einen neuen ersetzt, der unter anderem besagt: Die Wehrmacht ist nicht traditionswürdig. Ein längst überfälliger Schritt, kommentiert Hauptstadt-Korrespondentin Andrea Müller.





Der Traditionserlass der Bundeswehr regelt die Traditionspflege der Truppe. Das Dokument soll Führungskräften Handlungssicherheit beim Umgang zum Beispiel mit der Wehrmacht geben. Er wurde nun erstmals seit 1982 überarbeitet. Die Bundeswehr hat sich seitdem gewandelt. Der Kalte Krieg ist ebenso Geschichte wie die Wehrpflicht. Mit dem neuen Erlass will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor allem die eigene, mehr als 60-jährige Geschichte der Bundeswehr in den Fokus rücken.



Es handelt sich nicht um eine radikale Neufassung, sondern eher um eine Weiterentwicklung des alten Dokuments. Als Maßstab für das Traditionsverständnis der Bundeswehr gilt in beiden Papieren das Grundgesetz und die Werte, für die es steht. Sowohl der alte wie der neue Erlass legen Wert auf ein kritisches Bekenntnis zur deutschen Geschichte und auf ein demokratisches Wertbewusstsein der Soldaten.



Die Abgrenzung zur Wehrmacht ist im neuen Erlass schärfer gefasst. Im Erlass von 1982 heißt es noch: "In den Nationalsozialismus waren Streitkräfte teils schuldhaft verstrickt, teils wurden sie schuldlos missbraucht. Ein Unrechtsregime, wie das Dritte Reich, kann Tradition nicht begründen." Im neuen Erlass steht nun, dass die Wehrmacht allgemein als Institution keine Tradition begründen kann. "Die Wehrmacht diente dem nationalsozialistischen Unrechtsregime und war in dessen Verbrechen schuldhaft verstrickt, die in ihrem Ausmaß, in ihrem Schrecken und im Grad ihrer staatlichen Organisation einzigartig in der Geschichte sind." Die Neufassung zieht auch eine klare Grenze zur Nationalen Volksarmee der DDR.



Allerdings bricht der Erlass nicht vollständig mit der Wehrmachts- und NVA-Zeit, sondern fordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und eine sorgfältige Einzelfallbetrachtung. Einzelne Angehörige von Wehrmacht und NVA könnten trotzdem Vorbilder für die Soldaten von heute sein. Wichtig sei dabei die Frage der persönlichen Schuld und eine Leistung, die vorbildlich und sinnstiftend bis in die Gegenwart wirkt - etwa, wenn jemand militärischen Widerstand gegen das NS-Regime geleistet oder sich

gegen die SED-Herrschaft aufgelehnt hat.