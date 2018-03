imago/Future Image Bild: imago/Future Image

Di 27.03.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Religiösem Mobbing vorbeugen

Wie soll man an Berliner Schulen auf die Judenfeindlichkeit muslimischer Schüler reagieren? Der Fall an der Paul-Simmel-Schule in Tempelhof-Schöneberg ist bedrückend. Die Schülerin, die wegen eines jüdischen Elternteils, bedroht und gemobbt wurde, ist noch ein Kind. Antisemitismus darf nicht verharmlost werden, schon gar nicht an einer Grundschule, meint unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann.