Mi 21.03.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Merkel Mutig

Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl hat Deutschland wieder eine Regierung - und die Kanzlerin hat im Bundestag ihre Regierungserklärung abgegeben. Sie gab sich in ihrer einstündigen Rede vor den Abgeordneten selbstkritisch mit Blick auf die Vergangenheit - auf die Flüchtlingskrise. Aber Deutschland könne auch stolz darauf sein, soviele Menschen in Not aufgenommen zu haben. Hauptstadtkorrepondentin Angela Ulrich kommentiert.