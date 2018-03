Nach monatelangen Sondierungs- und Koalitionsrunden geht es jetzt wieder ans Regieren. Am Montag wird der Koalitionsvertrag unterzeichnet, am Mittwoch wird die Kanzlerin gewählt und die Minister werden vereidigt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung der SPD war, wieder in eine Groko einzusteigen. Sollte sich dennoch zeigen, dass Vereinbarungen nicht umgesetzt würden, müsse man aber auch Konsequenzen ziehen.