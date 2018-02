imago/Uwe Kraft Bild: imago/Uwe Kraft

Mi 21.02.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- "Liebe DFL-Clubs, holt die Portemonnaies raus!"

So genannte Hochrisikospiele in der Fußball-Bundesliga bedeuten: Deutlich mehr Polizei als bei regulären Partien in der Liga und das wiederum bedeutet: Der Einsatz kostet viel Geld. Heute hat das Oberverwaltungsgericht Bremen entschieden: Die Deutsche Fußball Liga muss sich an diesen Kosten künftig beteiligen. Ein richtiges Urteil, meint Bundesliga-Reporter Holger Dahl in seinem Zwischenruf.