Am Wochenende war von Affen die Rede, schon da war die Empörung spürbar. Jetzt wird bekannt, dass auch an Menschen die Wirkung von Diesel-Abgasen getestet wurde. Die Studie wurde 2016 durchgeführt, unter anderen im Auftrag von VW. Die Bundesregierung reagiert fassungslos, und auch der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer bezeichnet diese Tests als "töricht und abenteuerlich." Das Misstrauen in die Autoindustrie wachse damit weiter: "Das ist ein ganz großes Hindernis auf dem Weg in die Zukunft, in der computergesteuerte Fahrzeuge deutlich weniger Unfälle produzieren sollen", so Dudenhöffer.