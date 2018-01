Michael Kappeler/dpa Bild: Michael Kappeler/dpa

"Gesichtswahrende Kehrtwende"

Jedes EU-Land muss je nach Größe und Einwohnerzahl seinen Anteil an Flüchtlingen aufnehmen - das verkündete die Bundesregierung seit Jahren fast mantrahaft. Auch die Osteuropäer müssten endlich auch Flüchtlinge aufnehmen, hieß es in Berlin. Bei der Innenministerkonferenz in Sofia zeichnet sich nun eine Wende ab: Deutschland rückt vorerst von dieser Forderung ab. Gut so, meint EU-Korrespondent Malte Pieper in seinem Kommentar.



Ohne eine faire Verteilung von Flüchtlingen geht nichts: Das war bislang der Kurs der Bundesregierung in den Verhandlungen über eine Reform des europäischen Asyl- und Flüchtlingssystems. Jetzt erklärt sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bei einem EU-Treffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia bereit, die Diskussion über Quoten erst einmal auf Eis zu legen. Knickt Deutschland vor Ländern wie Ungarn und Polen ein? Fragen und Antworten im Überblick:



Was veranlasst de Maizière zu den Äußerungen?



Der deutsche Innenminister hat gemerkt, dass der Streit über Flüchtlingsquoten Fortschritte in den Verhandlungen über die zukünftige europäische Asylpolitik nahezu unmöglich macht. Etliche mitteleuropäische Staaten lehnen jegliche Art von Zwang bei der Aufnahme von Flüchtlingen kategorisch ab. De Maizière will deswegen jetzt erst einmal eine Einigung über andere wichtige Themen erzielen. Die geplante Reform soll nämlich nicht nur die Länder an den EU-Außengrenzen entlasten, sondern auch solche wie Deutschland. Die Bundesrepublik würde zum Beispiel davon profitieren, wenn Asylbewerber künftig in allen EU-Staaten wirklich gleich behandelt würden. Das könnte nämlich verhindern, dass Flüchtlinge auf der Suche nach den besten Konditionen illegal durch die EU ziehen.