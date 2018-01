XinHua, dpa Bild: XinHua, dpa

Mi 24.01.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Deutsche Rüstungspolitik: "Total heuchlerisch"

Deutschland führt zum Glück keine Kriege - aber die deutsche Rüstungsindustrie verdient gut an vielen Kriegen in aller Welt. Unter der Großen Koalition wurde so viel Kriegsgerät exportiert wie nie zuvor - und noch dazu landeten viele Rüstungsgüter "Made in Germany" in Spannungsgebieten. Aktuelles Beispiel: Die Leopard-2-Panzer, die das türkische Militär jetzt beim Einmarsch in die Kurdengebiete in Syrien benutzt. Christoph Scheld aus unserem Hauptstadtstudio findet dazu deutliche Worte.



Die große Koalition hat in den vergangenen vier Jahren deutlich mehr Rüstungsexporte genehmigt als die Vorgängerregierung von Union und FDP. Der Gesamtwert der Lieferungen lag von 2014 bis 2017 bei 24,9 Milliarden Euro und damit 21 Prozent höher als in den Jahren der schwarz-gelben Koalition von 2010 bis 2013. Die Lieferungen in Drittstaaten außerhalb von EU und Nato nahmen sogar um 47 Prozent auf 14,48 Milliarden Euro zu. Alleine im vergangenen Jahr wurden Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von 3,79 Milliarden Euro an diese sogenannten Drittländer exportiert. Das sind 127 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Union und SPD wollen Richtlinien "schärfen"