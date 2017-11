Nach kurzer Pause und wenig Schlaf wird weiter sondiert: Am Freitagmittag wurden im Konrad-Adenauer-Haus die Beratungen über eine Koalition aus Union, FDP und Grünen wieder aufgenommen. Ob am Ende ein Jamaika-Bündnis zustande kommt, ist ungewiss. Besonders tief ist der Dissens in der Flüchtlingspolitik, auch die Zukunft des Soli ist weiter strittig. FDP-Vize Wolfgang Kubicki spricht von verhärteten Fronten. Es wird mit Verhandlungen über das ganze Wochenende gerechnet.