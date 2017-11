Do 09.11.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Steuerplus: Investieren oder zurückzahlen?

Die Steuereinnahmen sprudeln - was tun mit den zusätzlichen Milliarden? Ausgeben oder zurückzahlen? Unsere Hauptstadtstudio-Korrespondenten Alex Krämer und Frank Aischmann sind da völlig unterschiedlicher Meinung. Alex Krämer plädiert in unserem "Pro & Contra" dafür, die zusätzlichen Steuermilliarden für dringend benötigte Investitionen auszugeben. Frank Aischmann will dagegen den Soli aussetzen.