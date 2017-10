- BER: Sargnagel für Air Berlin

Die Ankunft des Linienflugs AB6210 von München nach Berlin um 22:45 Uhr am Freitagabend wird mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet: Es ist der letzte Flug von Air Berlin. In seinem Kommentar blickt Albrecht Piper zurück auf dieses Kapitel Berliner Luftfahrtgeschichte.

Vor zehn Jahren an Bord eines Air Berlin-Flugzeugs nach Mallorca. Irgendwann auf dem Flug verteilen die Stewardessen an die Kinder kleine Geschenke. Was das war, sehe ich am nächsten Tag am Strand: aufblasbare Spielflugzeuge mit Air Berlin-Logo, mit denen die Kids im Wasser planschen. Damals dachte ich: Was für ein netter Werbegag - die machen das richtig.

Letztes Jahr dann auf einem Air Berlin-Flug nach Fuerteventura waren die niedlichen Geschenke schon eingespart, das Speisen- und Getränkeangebot war dürftig und teuer. Zu allem Überfluss musste der Pilot wegen eines technischen Defekts an der Maschine auch noch mitten über Frankreich umkehren und nach Tegel zurück fliegen. Da merkte man schon: denen geht's nicht gut - überhaupt nicht gut.

Der Air Berlin-Absturz hat viele Gründe. Für mich reduziert sich der Niedergang auf drei Buchstaben: B. E. und R. Der größte Air Berlin-Konkurrent Lufthansa verfügt in Frankfurt und München über zwei bestens funktionierende, in Jahrzehnten gewachsene Drehkreuze. Air Berlin hat eins in Düsseldorf, aber nicht ausgerechnet in der Stadt, die sich gerne der Tatsache rühmen würde, dass eine Fluglinie als Botschafter ihren Namen in alle Welt trägt - und die es trotzdem in über 20 Jahren nicht schafft, einen modernen, leistungsfähigen Flughafen zu bauen. Ohne den ist aber jede Fluglinie etwa so effektiv wie ein A380 mit einem Rasenmäher-Motor.

Ist es nicht merkwürdig, dass zwar in der Öffentlichkeit das Bedauern über das unrühmliche Ende von Air Berlin groß ist - aber den BER hassen trotzdem alle, obwohl der eigentlich die Probleme von Air Berlin lösen sollte. In Verruf geraten ist er nicht nur wegen seiner Funktion als Steuergeld-Verbrennungsmaschine, sondern weil er den Berlinern auch zu weit weg ist, den Brandenburgern zu nah dran - und überhaupt: wozu braucht Berlin eigentlich einen neuen Flughafen, der alte tut es doch genauso.

Und solange sich in dieser Stadt an der Mentalität nichts ändert, solange hat Berlin auch kein Flaggschiff der Lüfte verdient und wird ewige Flughafenprovinz bleiben. Und man kann froh sein, von hier aus Nonstop nach Mallorca zu kommen.

Ob mit oder ohne aufblasbare Flieger.