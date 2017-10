Bild: dpa

Di 24.10.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Es wird hoch her gehen im Hohen Haus

Es ist der 19. seiner Art und seit heute gibt es ihn: der neue Bundestag hat sich in Berlin konstituiert. Drei wesentliche Neuerungen fallen auf: Der Bundestag ist so groß wie nie zuvor. mit Wolfang Schäuble hat er einen neuen Präsidenten und mit der AfD eine neue Partei. Und mit der wird sich auch die Tonlage im Parlament ändern, meint Uwe Lueb in seinem Kommentar.