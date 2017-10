Bild: dpa

Do 19.10.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- "Geld kann man nicht essen - das ist die Botschaft des Insektensterbens"

Dass ganze Bienenvölker in zahlreichen Mengen sterben, ist bekannt. Seit Jahren wird das von Wissenschaftlern und Forschern öffentlich thematisiert - immer mit dem Hinweis, wie gefährlich das werden kann. Gestern dann die Hiobs-Botschaft: Es sind nicht nur Bienen. Es handelt sich um den gesamten Insektenbestand in Deutschland. Die Populationen sind seit der Wende um drei Viertel geschrumpft. Das belegt eine Langzeitstudie von internationalen Experten. Sie sprechen von einem "ökologischen Armageddon". Es wird Zeit, sich an die eigene Nase zu fassen. Zeit, dass endlich etwas passiert, kommentiert Axel Weiß.