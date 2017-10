- "Schluss mit der permanenten Vermessung der Schule!"

Deutschlands Viertklässler haben sich in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt in Mathematik, beim Zuhören und in Rechtschreibung verschlechtert. Die Lesekompetenz ist dagegen im vergangenen Jahr auf ähnlichem Niveau geblieben wie 2011. Das geht aus der Studie IQB-Bildungstrend hervor, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag veröffentlicht hat. Berliner Schüler sind in der Studie auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer gelandet. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) macht dafür die besonderen Probleme eines Stadtstaates verantwortlich: "Weil wir einfach viele Kinder und Jugendliche in unseren Schulen haben, wo Elternhäuser ihre Kinder nicht so unterstützen können."