Mi 11.10.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- "Fingerspitzengefühl ist das Gebot der Stunde"

Am Mittwoch hat in der Nähe von Istanbul der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu begonnen. Tolu ist nicht die einzige Deutsche, die ohne Anklage in der Türkei in Haft sitzt. Erinnert sei an den Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner, an den Reporter Deniz Yücel. Viele deutsche Politiker werfen dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, die Inhaftierten als politischen Faustpfand zu missbrauchen. Und sie fordern einen härteren Kurs gegen die Türkei. Ist das sinnvoll? Nein, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Cecilia Reible.