- Pro & Contra: Jupp Heynckes zurück zu den Bayern?

Trainer-Legende Jupp Heynckes soll dem angeschlagenen FC Bayern zu altem Glanz verhelfen - eine gute Idee? Warum nicht, meint Inforadio-Reporter Lars Becker in seinem "Pro"-Kommentar. Die auf den ersten Blick verblüffende Rückholaktion könnte sich als genialer Übergangsschachzug erweisen. Christoph Parker aus der Inforadio-Redaktion sieht das komplett anders und gibt "Contra": Die Heynckes-Lösung sei einfalls- und mutlos!

Den Fußball wird Heynckes in München nicht neu erfinden. Muss er auch gar nicht. Gefragt ist in der aktuellen Situation ein erfahrener, entspannter und hochgeschätzter Fachmann, ein im Umgang mit den Diven souveräner Moderator. Außerdem spricht "Don Jupp" fließend spanisch, ein nicht ganz unwesentlicher Faktor bei der großen Fraktion aus Südeuropa bzw. Südamerika. Und den Bayern nimmt die "Rückholaktion Heynckes" den akuten Handlungsdruck, verschafft ihnen die notwendige Zeit, um nach dem passenden Mann für einen geordneten Neuaufbau ab Sommer 2018 zu fahnden. Für Heynckes selbst ist das Risiko seines Kriseneinsatzes überschaubar. Sein guter Ruf wird auch im Fall eines möglichen Mißerfolgs kaum ramponiert, kleine Kratzer am Lack wird Heynckes verkraften können. Aber: Unterschätze niemand den Ehrgeiz des Altmeisters. Heynckes wird die nächsten sieben Monate in München kein entspanntes, gut bezahltes Münchner Boheme-Leben führen. Der Mann will mit den Bayern erneut Titel gewinnen. Dass er nebenbei mit seinem guten, alten Freund Uli Hoeneß in gemütlicher Atmosphäre das eine oder andere Gläschen Rotwein trinken wird, dürfte dem gemeinsamen Unternehmen nicht abträglich sein.

"Das Einzige, was aufgewärmt besser wird, ist Sauerkraut!" hat meine Oma 'mal gesagt, als ich als vom Liebeskummer zerfressener Teenager einer Verflossenen hinterher trauerte. Man möchte diesen klugen Satz auf ein großes Banner malen und das dann den Herren Hoeneß und Rummenigge über's Bett hängen.

Jupp Heynckes soll also in seiner vierten Amtszeit die schlingernden Bayern wieder auf Kurs bringen. Diese Entscheidung steht stellvertretend für vieles, was gerade im deutschen Spitzenfußball - also, sind wir ehrlich: bei den Bayern - verkehrt läuft. Nichts gegen die unstrittigen Qualitäten des 72-Jährigen. Aber so viel Einfallslosigkeit ist fast schon wieder originell. Und Mutlosigkeit scheint im Moment die Conditio-sine-qua-non zu sein, wenn in München eine Stelle zu besetzen ist: Egal ob die eines Feldspielers – Rudy, Süle, - oder die eines Sportdirektors. Bin ich der einzige, der bei jedem Interview furchtbares Mitleid mit Brazzo Salihamidzic hat?

Und nun also Heynckes. Man darf davon ausgehen, dass die auch nicht wahnsinnig überraschende, aber zumindest mutige re Lösung Julian Nagelsmann nicht mitten in der laufenden Saison zu realisieren war. Aber genau hier liegt der Hund begraben: An der Stelle "mitten in der laufenden Saison". Denn ganz offensichtlich hat es schon länger geknarzt zwischen Trainer und Mannschaft. Die Kritik an seinem vergleichsweise entspannten Trainingsstil und die Gerüchte, die Mannschaft habe deswegen in Eigenregie Zusatzschichten geschoben, sind nicht völlig neu. Wenn die Bayern-Verantwortlichen also tatsächlich von der aktuellen Entwicklung überrascht wurden, zeugt das davon, dass sie schlicht nicht wussten, was in ihrem Verein passiert.

Aber selbst zum jetzigen Zeitpunkt: Ist die Angst der Bayern-Granden vor Thomas Tuchel wirklich so groß? Und gibt es denn wirklich keine ambitionierten, jungen, hungrigen Trainer irgendwo auf der Welt, die spontan zu einem Wechsel zu bewegen wären?