Bild: dpa/Christoph Schmidt

Mi 04.10.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- "Schluss mit dem ruinösen Steuerwettbewerb!"

Jedes Jahr gehen den EU-Mitgliedstaaten 150 MILLIARDEN Euro an Steuereinnahmen verloren. Die EU-Kommission will diese Schlupflöcher schließen - mit einer umfassenden Reform der Mehrwertsteuer. Die soll künftig auch bei grenzüberschreitendem Handel fällig werden, das ist bisher nicht so. Richtig so, meint unser EU-Korrespondent Sebastian Schöbel in seinem Kommentar: Die EU müsse die Mitgliedstaaten zur Vernunft bringen.