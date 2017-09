Bild: dpa/Holger Hollemann

Mi 20.09.2017 | 15:45 | Zwischenruf

- Von wegen keine Unterschiede: Genau hinschauen!

Der Wahlkampf ist langweilig, die sind sich doch alle so ähnlich, es gibt gar keine Unterschiede: Diese Klagen hört man allerorten, wenige Tage vor der Wahl. Kanzleramtsminister Peter Altmaier von der CDU meinte gar, bevor man AfD oder Linke wähle, solle man lieber gar nicht wählen. Es geht aber um was, und es gibt Unterschiede zwischen den Parteien - meint unser Hauptstadt-Korrespondent Alex Krämer in seinem Zwischenruf.