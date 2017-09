- Autokanzlerin Merkel

Für die Branche ist die Internationale Automobilausstellung IAA irgendwas zwischen öffentlichem Zukunftslabor und schillernder Showbühne. Dennoch steht die Messe in Frankfurt am Main in diesem Jahr unter anderen Vorzeichen als sonst: Der Dieselskandal und drohende Fahrverbote in den Innenstädten prägen im Moment die Debatte über das Auto der Zukunft. Interessant wird sein, wie die Hersteller auf diese Entwicklungen reagieren. Wir fragen den Analysten Christoph Stürmer von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers, was für eine IAA wir diesmal erwarten können.