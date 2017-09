Juncker will Euro überall in der EU

EU-Kommissionspräsident Juncker will die Zusammenarbeit in der Europäischen Union vertiefen. In seiner Rede zur Lage der Union hat er vorgeschlagen, den Euro überall in der EU einzuführen, also auch in den ärmeren ost-europäischen Ländern. Auch der Schengenraum ohne Grenzkontrollen soll nach seinem Willen auf die gesamte EU ausgeweitet werden. Günter Verheugen, von 2004 bis 2010 Vize-Präsident der EU-Kommission, wundern Junckers Vorschläge nicht: "Die Mitgliedsstaaten, die jetzt noch nicht dem Euro angehören, sind vertraglich verpflichtet dazu."