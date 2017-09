Bild: dpa

Do 07.09.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- "Es geht um das Niederbrüllen"

Ob in Finsterwalde, Torgau oder Heidelberg - wo sich Bundeskanzlerin Merkel in diesen Tagen zu Wahlkampfauftritten blicken lässt, wird sie mit Pfeifkonzerten und Buhrufen begrüßt, als "Volksverräterin" beschimpft oder mit Tomaten beworfen. Sie gibt sich stoisch: Dem Protest müsse man sich stellen. Aber - was ist das für ein Protest? Einer der ohne Argumente auskommt, sondern nur mit Dezibel arbeitet? Die Protestkultur ist tief gesunken, kommentiert Anja Günther aus dem ARD-Hauptstadtstudio.