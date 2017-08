Bild: dpa/Christoph Seidler

Mi 30.08.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Berlins Infrastruktur - eine einzige Katastrophe

Am Dienstagabend wurde der BER eröffnet. Gefühlt. Weil Tegel geschlossen war wegen einer Bombenentschärfung, wurden etliche Flugzeuge nach Schönefeld umgeleitet. Wo aber dann gar nichts mehr ging, weil es an allem fehlte. Unter anderem an einem funktionierenden Flughafen. Aber das BER-Debakel ist nur eines von vielen in der Verkehrs- und sonstigen Infrastruktur Berlins, findet Inforadio-Redakteurin Anke Burmeister in ihrem Zwischenruf - oder besser gesagt: in ihrem wütenden Stoßseufzer.