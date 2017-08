- Die Ultrarechten und Trumps Beitrag

US-Präsident Donald Trump weigert sich beharrlich, den Mord an einer Demonstrantin in der US-Stadt Charlottesville als das zu verurteilen, was er war: Rechter Terror. Deswegen wächst die Kritik an ihm, auch und gerade aus den eigenen Reihen. US-Korrespondent Martin Ganslmeier sagt: Trump will keine klare Kante gegen rechts zeigen, weil er der Mobilisierung am rechten Wählerrand seine Wahl verdankt.