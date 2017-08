Bild: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Di 15.08.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Was bedeutet die Air Berlin-Pleite für den BER?

Air Berlin ist wirtschaftlich am Ende - die Airline hat heute einen Insolvenzantrag gestellt. Für die Passagiere soll vorerst alles beim alten bleiben. Aber was ist mit dem Flughafen BER, den Air Berlin zur Heimatbasis ausbauen wollte? Dem droht ein heftiger Kollateralschaden, fürchtet Thomas Rautenberg in seinem Zwischenruf.