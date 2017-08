Bild: Tjerk Van Der Meulen/dpa

Fr 18.08.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Barcelona: Wir haben keine Angst!

Auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas drängen sich am Freitag tausende Menschen in der Sonne - doch die hier sonst spürbare Lebensfreude, die Leichtigkeit und das Lachen sind wie ausgelöscht: Die Gesichter sind versteinert, Menschen liegen sich in den Armen, legen Blumen ab, weinen oder schweigen. Auf dem beliebten Boulevard waren nur Stunden zuvor 13 Menschen von einem Lieferwagen überrollt und getötet worden, mehr als hundert Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Trotzdem wollen sich die Spanier nicht unterkriegen lassen. Inforadio-Korrespondent Marc Dugge mit einem Zwischenruf.