Mi 09.08.2017

- 'Die Situation ist brenzlig - aber nicht neu'

Nordkoreas Präsident Kim Jong UN und US-Präsident Trump krempeln gerade die Ärmel hoch. Bisher ist es noch ein verbaler Machtkampf. Der eine droht damit, seine Atomwaffen in den USA zu testen, der andere will - so wörtlich - mit "Feuer und Wut" zurückschlagen. Klingt ziemlich martialisch. Müssen wir uns nun ernsthaft Sorgen machen? Oder bleibt es bei Drohgebärden zweier Präsidenten, die eigentlich nur ihre Macht demonstrieren wollen? Da hilft nur eins: Nicht drohen, sondern verhandeln, meint unser Südostasien-Korrespondent Jürgen Hanefeld in seinem Zwischenruf.