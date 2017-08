Bild: Jochen Lübke/dpa

Fr 04.08.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Rot-Grün in Niedersachsen am Ende?

Was am Freitag in Niedersachsen passiert ist, war vollkommen überraschend: Ein politisches Erdbeben sei das - hört man aus den Reihen der Politik. Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten verlässt ihre Partei und tritt bei der CDU ein. Das verändert mit einem Mal die Mehrheitsverhältnisse in Niedersachsen: Rot-Grün verliert seine Mehrheit, jetzt haben CDU und FDP zusammen ein Mandat mehr. Im Zwischenruf kommentiert Ludgar Vielemeier, landespolitischer Korrespondent in Hannover: "Eine solche Geschichte kann man sich nicht ausdenken, niemand würde sie einem abnehmen."

Hintergrund Silas Stein/dpa - Niedersachsen: "Die Regierung fühlt sich überrumpelt" Viereinhalb Jahre lang hat Rot-Grün in Niedersachsen mit einer Stimme Mehrheit regiert - diese Mehrheit ist jetzt futsch: Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten hat ihren Austritt aus Fraktion und Partei erklärt, sie will zur CDU wechseln. Damit haben Sozialdemokraten und Grüne nur noch 68 Sitze im Landtag, CDU und FDP kämen mit der Überläuferin Twesten auf 69. Die Regierungsfraktionen haben ihre knappe Mehrheit also verloren, und das fünf Monate vor der Landtagswahl. Vor allem persönliche Verletzungen der Grünen-Abgeordneten hätten zu diesem Schritt geführt, meint unser Kollege Dirk Banse in Hannover. Die gesamte Regierung habe sich überrumpelt gefühlt. Die spannende Frage sei nun, wann die angekündigten Neuwahlen stattfinden würden.