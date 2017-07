Bild: dpa

Mi 26.07.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- EuGH bestätigt Dublin-Abkommen

Es waren Hunderttausende Flüchtlinge, die sich 2015 und 2016 auf den Weg nach Europa machten. Einige EU-Staaten gerieten an die Belastungsgrenze, was deren Aufnahme betraf. Doch auch eine solche Ausnahmesituation setzt die Asylregelungen, also den Grundsatz des sogennanten Dublin-III Abkommens aus Sicht des Europäischen Gerichthofs nicht außer Kraft. Und auch die Umverteilung von Flüchtlingen sei rechtens. Das sei eine Mahnung an alle EU-Staaten, meint unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist in seinem Zwischenruf.