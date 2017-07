Bild: AP/Geert Vanden Wijngaert

Mo 17.07.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Weichensteller unter massivem Erfolgsdruck

Seit Montag geht's im Scheidungsverfahren zwischen den Briten und der EU zur Sache. Es wird konkret verhandelt - um die Frage der Finanzen etwa, und um die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und die der Briten in der EU. London muss sich da bewegen - in ureigenstem Interesse, sagt EU-Korrespondent Ralph-Sina in seinem Kommentar.



Nach einem kurzen Auftakt im Juni haben die EU und Großbritannien am Montag ihre erste mehrtägige Verhandlungsrunde über den Brexit begonnen. Nun geht es erstmals in die schwierigen Details. Der langwierige Scheidungsprozess bis zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs im März 2019: