Di 11.07.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Tarifeinheitsgesetz: rechtlich in Ordnung, politisch falsch

Arbeitsministerin Nahles dürfte froh sein. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass ihr umstrittenes Tarifeinheitsgesetz im Kern Bestand hat und nur in Teilen nachgebessert werden muss. Damit ist das Gesetz rechtlich okay - politisch aber bleibt es falsch, meint Inforadio-Korrespondent Martin Mair.