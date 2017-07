Fr 07.07.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Hat Hamburgs Polizei die richtige Strategie?

Alles im Griff in Hamburg? Von wegen. Trotz ihrer harten Linie hat die Polizei beim G-20-Gipfel große Probleme, die tausenden Militanten in der Stadt unter Kontrolle zu bekommen. Die Krawalle überschatten die Berichterstattung über das eigentliche Gipfeltreffen. Vielleicht ist das der Preis, den man bezahlen muss, wenn so ein Großereignis mitten in einer deutschen Stadt stattfinden soll. Die Strategie der Hamburger Polizei kommentiert Kristine Jansen.