- 'Ein mutloses Weiter so!'

Die von der CSU geforderte Obergrenze für Flüchtlinge kommt in dem Wahlprogramm nicht vor. Die CSU will die Obergrenze in Höhe von 200.000 Flüchtlingen jährlich aber in ihren "Bayernplan" schreiben. Wer sich der Integration verweigert und Gesetze missachtet, soll seine Aufenthaltsgenehmigung verlieren können. Bei der doppelten Staatsbürgerschaft strebt die Union einen "Generationenschnitt" an, der die dritte Generation betreffen soll. Diese Menschen müssten sich dann für eine Nationalität entscheiden.