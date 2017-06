Mi 28.06.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Sundermeyer: Die Polizei verniedlicht den Party-Skandal

Aufregung um Berliner Polizisten: Sie wurden nach Hamburg zum G20-Einsatz geschickt - und dort feierten sie dann ausschweifend. Hamburg setzte sie danach vor die Tür. Bundesweit gab es Schlagzeilen und viel Kritik an der "Party-Polizei". Die Berliner Polizei ging am Mittwoch in die Offensive und teilte mit: Ja, wir haben gefeiert - aber in der Einsatzkleidung stecken halt auch nur Menschen. Unser Kommentator Olaf Sundermeyer findet in seinem Zwischenruf: Die Polizei verniedlicht den Partyskandal. Und das stellt die Autorität derjenigen in Frage, die für die Sicherheit des G20-Gipfels verantwortlich sind: Die Hamburger Behörden.