Di 27.06.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Ehe für alle - die CDU schwenkt (unglaubwürdig) ein

Das Nein zur sogenannten Homo-Ehe schien für die CDU - wie bei Schiller - "festgemauert in der Erden" zu sein, bis Montagabend. Da sagte Kanzlerin Merkel bei einer gemütlichen Abendveranstaltung plötzlich, die Ehe für alle könne als Gewissensentscheidung gehandhabt werden, sprich: Eine Abstimmung ohne Fraktionszwang - und damit wäre die Sache im Bundestag auch schon so gut wie durch. Die Kanzlerin habe aber sicher nicht plötzlich ihre Liebe zur lesbisch-schwulen Community entdeckt, meint Daniel Pokraka aus dem ARD-Haupstadtstudio. Er sieht in dem Schwenk vielmehr pures Kalkül.